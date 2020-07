OGC Nice Mercato : Rony Lopes est Niçois ! (officiel)

Le transfert de Rony Lopes à l'OGC Nice était fortement pressenti. Les Aiglons ont annoncé ce soir le recrutement de l'international portugais, en provenance du FC Séville.

Rony Lopes prêté à l'OGC Nice avec option d'achat

L'accord entre les deux clubs est total, la visite médicale s'est déroulée sans embûche, c'est donc officiel, Rony Lopes est Niçois. L'ailier lusitanien (2 sélections) est prêté par le club andalou pour une saison en Côté d'Azur. À ce prêt, s'ajoute une option d'achat de 20 M€ pour un transfert définitif de l'ancien monégasque. Il s'agit déjà de la sixième arrivée après Robson Bambu(CA Paranaense), Hassane Kamara (OGC Nice), Flavius Daniliuc (Bayern Munich), Morgan Schneiderlin (Everton) et Amine Gouiri (OL). Rony Lopes vient renforcer les côtés de l'attaque niçoise, décimés par le départ d'Adam Ounas.

Un passage sévillan peu convaincant

L'année dernière, Rony Lopes quittait l'AS Monaco et la Ligue 1 pour rejoindre le FC Séville, en Liga. L'expérience ne s'est pas avérée concluante, le joueur de 24 ans ne prenant part qu'à 14 rencontres des Sevillistas sans réussir à inscrire le moindre but. Il va donc rapidement retrouver le championnat français, dans lequel il a déjà porté les couleurs de l'AS Monaco et du LOSC. Rony Lopes a joué 153 matchs et marqué 33 buts pour ces deux clubs, toutes compétitions confondues.