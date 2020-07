PSG : CdL, Leandro Paredes évoque la finale contre l’OL

Titulaire avec le PSG en finale de la Coupe de France contre l’ASSE, Leandro Paredes espère enchaîner ce vendredi, face à l’OL en finale de la coupe de la Ligue. Mieux, il rêve du trophée qui manque à son palmarès.

PSG : Paredes veut la Coupe de la Ligue à son palmarès

Leandro Paredes, milieu de terrain du PSG, a joué 75 minutes en finale de la coupe de France, avant de céder sa place à Marco Verratti. Avant la finale de la Coupe de la Ligue qui se déroulera vendredi (21h10) contre l’OL, il assure qu’il est prêt. « Je me sens très bien ! J'ai la confiance de l'entraîneur et de mes coéquipiers. C'est très important pour moi », a-t-il indiqué sur le site internet du Paris Saint-Germain. Leandro Paredes a promis de « tout donner » contre l’Olympique Lyonnais, afin de « remporter le seul trophée national qui lui manque désormais » sous les couleurs Rouge et Bleu.

Leandro Paredes se méfie de Rudi Garcia et l'OL

Cependant, il s’attend à un match difficile contre les Gones. « C'est une équipe très forte, avec beaucoup de joueurs talentueux », a souligné l’Argentin. Ce dernier a prévenu également ses coéquipiers sur les intentions du chevronné Rudi Garcia. « On connait leur entraîneur, on sait qu'il fera tout pour nous mettre en difficulté. Il faut donc se préparer pour être à notre meilleur niveau et jouer notre jeu », a indiqué Leandro Paredes, tout en espérant « une équipe lyonnaise au top, afin d'avoir une belle finale ».