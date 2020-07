OL : La saison 2020/2021 avec 0 abonné au Groupama Stadium ?

Face aux contraintes imposées quant au nombre de spectateurs autorisés (5 000), l'OL pourrait décider de ne pas proposer de campagne d'abonnement la saison prochaine.

Une saison sans abonnés à l'OL ?

À en croire les informations du Progrès, l'Olympique Lyonnais pourrait ne pas lancer sa campagne d'abonnement. Le flou installé par la limite de 5 000 spectateurs (alors que le stade comporte près de 60 000 places), ne permettra pas de satisfaire chaque demandeur, l'Olympique Lyonnais enregistrant chaque saison de 20 000 à 25 000 abonnés. "Aujourd’hui, on se pose la question de faire une campagne d’abonnement, les jauges étant très réduites jusqu’au lancement de la saison. Une éventualité est de ne pas faire de campagne d’abonnements, au moins jusqu'à ce que l'on ait une visibilité et des certitudes", a confié le directeur du stade, Xavier Pierrot. En effet, cette limite d'affluence est momentanément valable jusqu'au 31 août.

Les places mises en vente match par match ?

L'OL compterait aussi sur le fait que les préfectures aient la capacité de déroger à cette règle de la limitation de la jauge. Le club de Jean-Michel Aulas aurait demandé à la préfecture du Rhône d'ouvrir 4 tribunes, l'équivalent de 20 000 à 25 000 places (30 à 40 % du stade), dans le but de satisfaire et de dédommager en priorité les supporters abonnés lors de la saison 2019/2020, et qui, sans abonnement cette saison, ne pourront pas profiter de la remise qui leur avait été allouée. Alors que le premier match aura lieu le 28 août contre Dijon, l'OL n'a encore pas entrepris de démarche aurpès des supporters et songerait à vendre les places match par match.