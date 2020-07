Chelsea : Olivier Giroud raconte son retour en grâce !

Mis au placard par Frank Lampard en première partie de saison, Olivier Giroud est de retour sous le feu des projecteurs. Il explique ce revirement de situation personnel.

Pour Olivier Giroud, Frank Lampard a tenu parole

Dans un entretien réservé à L'Equipe, Olivier Giroud est revenu sur sa saison pour le moins particulière. Complètement mis de côté en première partie de saison par son entraîneur Frank Lampard, l'attaquant de 33 ans envisageait sérieusement un départ vers l'Inter Milan lors du mercato hivernal. Mais le coach des Blues s'est opposé à son départ en lui faisant une promesse, celle de lui donner sa chance. "Le coach, après le mercato hivernal, m'avait assuré qu'il me donnerait ma chance, et il l'a fait. J'ai eu une chance, je l'ai saisie. Je me suis accroché, bien déterminé à rester dans l'équipe. Et, après le confinement, le coach n'a pas changé de stratégie. Il a continué à me faire confiance", a expliqué l'international français (97 sélections, 39 buts).

Chelsea profite du retour en forme de Giroud

Le retour en forme d'Olivier Giroud profite non seulement à l'ancien gunner pour sa confiance personnelle, mais aussi aux Blues qui se sont qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions ainsi que pour la finale de la FA Cup. Auteur de 7 buts depuis le "restart", il a inscrit 70 % de ses buts cette saison depuis le mois de juin. Statistique peu courante, Olivier Giroud a marqué lors de chacun de ses quatre derniers matchs, à chaque fois dans le temps additionnel de la première mi-temps !