Juventus : La réserve alignée pour le dernier match de Serie A ?

Il reste un match de Serie A à jouer pour la Juventus, déjà championne d'Italie, à l'approche du match contre l'OL. L'entraîneur Maurizio Sarri pense à aligner une équipe inédite pour le dernier match.

Une équipe de U23 pour Juventus - AS Roma ?

Samedi, face à l'AS Roma, les Bianconeri vont terminer une incroyable série de 14 matchs en 50 jours - soit un match tous les trois jours et demi, un rythme très soutenu surtout après trois mois d'arrêt total des compétitions. Et en ces deux dernières semaines du mois de juillet, les Turinois vont au total disputer 5 matchs en l'espace de 12 jours, de quoi déplaire à Maurizio Sarri. "La Ligue nous a mis en difficulté, nous sommes la seule équipe en Europe à avoir disputé 5 matchs en 12 jours. On risque donc de laisser de l'énergie et des joueurs sur le terrain. On verra s'il convient de faire un choix drastique et de jouer avec les moins de 23 ans le dernier match du championnat", a prévenu l'ancien entraîneur du Napoli. Aujourd'hui, il fait état de 9 blessés et doute de pouvoir les retrouver à 100 % dans huit jours.

Gérer Cristiano Ronaldo et sa faim de records

Il ne reste qu'un match de Serie A et le Portugais compte 4 buts de retard sur Ciro Immobile pour décrocher le Soulier d'Or. Il lui manque également 5 buts pour égaler le record de buts de Gonzalo Higuain sur une saison en Serie A. Battre ces deux chiffres s'annonce difficile, mais Ronaldo veut tenter sa chance et Sarri l'avait senti opérationnel pour jouer le match à Cagliari. "En lui parlant je l'ai vu très motivé, il voulait jouer, il se sentait bien, nous avons choisi ensemble, il se sent bien dans son corps et il voulait jouer", a expliqué le technicien italien, qui a reconnu que son équipe cherchait trop souvent à servir CR7.