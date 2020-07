OL Mercato : L’Olympiakos fonce sur le Brésilien Rafael

L’Olympiakos Le Pirée voudrait signer Rafael, joueur de l’OL, lors de ce mercato estival. Les recruteurs de la formation grecque auraient même déjà un argument de poids pour convaincre l’Olympique Lyonnais de leur céder le Brésilien.

L’Olympiakos aux trousses de Rafael

Le mercato international va bientôt ouvrir ses portes et il ne faudrait pas s’étonner de voir l’Olympiakos Le Pirée lancer une offensive pour signer Rafael en vue de renforcer son secteur défensif. Selon le journal grec Gazetta, cette écurie grecque a même élevé la signature du latéral droit de l’OL au rang de ses priorités estivales.

Mission possible pour les Grecs ?

L’Olympiakos Le Pirée croit en ses chances de conclure l’affaire en se fondant sur la situation contractuelle de Rafael, à qui il ne reste plus qu’une saison de contrat à l’Olympique Lyonnais. Les dirigeants rhodaniens ne devraient donc pas s’opposer au départ du latéral droit brésilien pour ne pas risquer de le voir partir librement l’été prochain. En plus, la crise économique provoquée par la situation sanitaire devrait motiver les dirigeants lyonnais à dégraisser. Avec cette hypothèse, Rafael, qui est numéro 2 au poste de latéral droit derrière Léo Dubois, pourrait être facilement vendu. Mais pour l’Olympiakos Le Pirée, l’affaire est encore loin d’être dans la poche. En effet, le club grec pourrait être confronté à un refus de Rafael de quitter l’OL avant la fin de son contrat (juin 2021). Le salaire du Gone de 30 ans pourrait également faire reculer les recruteurs grecs.