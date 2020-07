PSG - OL : Rudi Garcia envisage la titularisation de Caqueret

À la veille de la finale de Coupe de la Ligue PSG - OL, L'Equipe fait savoir que Maxence Caqueret pourrait être préféré à Thiago Mendes au milieu de terrain.

Maxence Caqueret, titulaire avec l'OL face au PSG ?

Après avoir dévoilé les titularisations probables de Maxwel Cornet et Fernando Marçal en défense, L'Equipe s'attaque maintenant au milieu de terrain. Et selon le quotidien sportif, Maxence Caqueret pourrait enfin avoir la totale confiance de Rudi Garcia, puisque l'entraîneur de l'OL envisagerait de le titulariser aux côtés de Bruno Guimarães pour la finale, en lieu et place de Thiago Mendes. L'international U20 s'est montré convaincant pendant la préparation, nul doute que ses qualités techniques et de sortie de balle seront utiles pour prendre le dessus sur le milieu de terrain parisien.

Une compo entièrement connue ?

Si le quotidien annonce Anthony Lopes dans les buts, il fait probablement erreur, à moins que Rudi Garcia ait changé d'avis. L'entraîneur avait annoncé que Ciprian Tatarusanu prendrait place dans les cages, comme il l'a fait depuis le début de la compétition. Marcelo, Jason Denayer, et Fernando Marçal composeraient une défense centrale à trois, Léo Dubois et Maxwel Cornet seraient chargés des couloirs. Au milieu, Guimarães et donc Caqueret pourraient être associés avec Houssem Aouar devant eux, en position de numéro 10. Memphis Depay évoluerait en soutien de Moussa Dembélé à la pointe de l'attaque lyonnaise.