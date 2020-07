LOSC Mercato : Attaque, Luis Campos veut puiser en Bundesliga

Fidèle à sa réputation de grand dénicheur de talents, Luis Campos manoeuvre pour renforcer le secteur offensif du LOSC la saison prochaine. La dernière cible offensive en date du responsable de Lille OSC aurait été dénichée en Bundesliga.

LOSC Mercato : Luis Campos aux trousses de Sebastian Andersson

Loïc Rémy et Victor Osimhen partis, le LOSC devra alors renforcer son secteur offensif. S’il vise déjà Burak Yilmaz (Besiktas), Jonathan David (La Gantoise) et Marcos Paulo (Fluminense), Luis Campos n’aurait pas l’intention de se limiter à ces cibles offensives. D’après les informations de Kicker, le conseiller spécial de Gérard Lopez souhaite également attirer Sebastian Andersson (29 ans), auteur de 12 buts et de 3 passes décisives en 33 matches de Bundesliga avec l’Union Berlin cette saison. Une piste d’autant intéressante que les dirigeants du club allemand réclameraient moins de 10 millions d’euros pour signer l’acte de transfert de l’international suédois (9 sélections). Une somme largement accessible aux recruteurs de Lille OSC qui devraient recevoir pas moins de 60 millions d’euros pour le départ de Victor Osimhen au SSC Naples.

Schalke 04 et le Celtic Glasgow également en lice

Mais pour le LOSC, la partie est encore loin d’être dans la poche. En effet, si le prix de Sebastian Andersson ne semble pas être un obstacle, Luis Campos devrait encore déjouer la concurrence de Schalke 04 et du Celtic Glasgow. Une concurrence qui pourrait faire grimper le prix du natif d’Ängelholm (Suède). Reste à voir lequel des trois prétendants raflera la mise.