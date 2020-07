ASSE : Préparation, top départ de la dernière ligne droite

Après cinq jours de repos, l’ ASSE a repris les entrainements à l’Etrat. Claude Puel et son équipe ont entamé la dernière ligne droite de leur préparation estivale, avec deux séances de travail ce jeudi.

ASSE : Un programme bien chargé pour boucler la préparation

L’ASSE avait retrouvé le centre sportif Robert-Herbin le 17 juin pour la préparation de la saison 2020-2021. Une préparation dans des conditions particulières, vu la crise sanitaire de coronavirus. Après quasiment un mois et demi de présence à l’Etrat, les Verts ont fait une pause, juste après la finale de la coupe de France perdue contre le PSG, le 24 juillet. De retour à l’entrainement ce jeudi 30 juillet, l'AS Saint-Étienne a entamé la deuxième phase de préparation qui débouchera sur le début de la Ligue 1, le 23 août, contre l’OM, au Vélodrome. Cette dernière phase sera marquée par un match amical contre les Girondins de Bordeaux, le 1er août, au stade Geoffroy-Guichard. Claude Puel et son équipe se déplaceront ensuite à Dinard (Ille-et-Vilaine) pour un stage, entre le 10 et le 15 août. Lors de ce regroupement, l’ASSE disputera deux matchs amicaux, respectivement contre le Stade Rennais FC (12 août) à Roazhon Park et face au Angers SCO au Stade Raymond-Kopa, le 15 août.

Une première partie de préparation réussie

Pour rappel, la première partie de la préparation de l’ASSE a été marquée par des matchs tests. Les Stéphanois ont battu le GFA Rumilly (4-1), l’OGC Nice (4-1), Charleroi (4-0) et ont perdu contre Anderlecht (1-3). Soit trois victoires et une défaite. Ils ont ensuite perdu la finale de la coupe de France contre le Paris Saint-Germain (0-1).