LOSC Mercato : Karnezis arrive de Naples, départ de Maignan ?

Le LOSC va enregistrer la venue du gardien grec Orestis Karnezis. Ce transfert aurait pu être conditionné par le probable départ du titulaire, Mike Maignan.

Orestis Karnezis au LOSC grâce à Victor Osimhen ?

Selon les informations de L'Équipe, les dirigeants lillois vont recruter le gardien international grec Orestis Karnezis (49 sélections) en provenance de Naples. L'accord aurait été conclu en même temps que celui concernant Victor Osimhen, qui fait quant à lui le chemin inverse. En fin de contrat l'année prochaine en Italie, le portier est évalué à 0,8 M€ par le site Transfermarkt. Mais le LOSC va débourser entre 4 M€ et 5 M€ pour s'attacher les services du natif d'Athènes. Après 8 ans à l'OFI Crète et au Panathinaïkos entre 2005 et 2013, Karnezis quitte sa Grèce natale et rallie Udine où il joue 110 matchs. Il est également prêté à Grenade, Watford et Naples, avant d'être définitivement transféré dans le club napolitain en 2019.

Le départ de Mike Maignan est-il inéluctable ?

Avec Orestis Karnezis, les Lillois comptent quatre gardiens. En plus du Grec, Leo Jardim, arrivé l’année dernière, Lucas Chevalier et donc Mike Maignan occupent le poste. Ainsi, Mike Maignan serait plus que jamais sur le départ après l'arrivée de ce portier expérimenté, comme les dirigeants du Lille OSC l'avaient souhaité. Titulaire au LOSC depuis l'arrivée de Marcelo Bielsa en 2017, Mike Maignan était arrivé en 2015 après sa formation au PSG. Au total, ce sont à 132 rencontres lilloises auxquelles le gardien international espoir a pris part.