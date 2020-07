Bordeaux Mercato : Gasset met la pression sur les Girondins

Paulo Sousa n’est toujours pas parti de Bordeaux, alors qu'il avait annoncé son départ et que Jean-Louis Gasset est en embuscade pour lui succéder. Las de patienter, le coach de 66 ans a fixé un ultimatum aux Girondins pour boucler le dossier de leur entraineur portugais.

Bordeaux : Sousa regarde Longuépée, Gasset impatient

Paulo Sousa est revenu sur sa décision de quitter Bordeaux pour deux raisons. Selon les indiscrétions de L'Equipe, le poste qu’il lorgnait au Benfica Lisbonne lui a échappé. Le club portugais a finalement confié son staff technique à Jorge Jesus. La deuxième raison est qu’il n’a toujours pas trouvé de compromis avec les dirigeants des Girondins. En effet, il réclame le versement d’un an d’indemnité, sur les deux ans de contrat qui lui reste en Gironde. Une proposition repoussée par la direction de Bordeaux. Selon les confidences d’un proche du dossier, Frédéric Longuépée souhaite se séparer de Paulo Sousa, mais il n’a pas les moyens financiers pour le virer. « Il est certain que si le président a une ouverture pour s'en séparer, il le fera. Le problème ? C'est qu'il n'a pas beaucoup de moyens financiers pour lui payer des indemnités », a-t-il confié. Et dans cet imbroglio, Jean-Louis Gasset, l’entraineur pressenti à la place de Paulo Sousa s’impatiente. D’après Le Quotidien Sportif, l’échéance fixée par l’ex-coach de l’ASSE « est censée expirer vendredi soir ».

Jean-Louis Gasset de retour à Bordeaux ?

Jean-Louis Gasset est en effet un ancien de Bordeaux. Il a été entraineur adjoint des Marine et Blanc entre 2007 et 2010, aux côtés de Laurent Blanc. En tant qu'entraineur principal, il a dirigé le Montpellier HSC (1998-1999 et 2017), le SM Caen (2000-2001), le FC Istres (2005-2006) et l'AS Saint-Étienne (2017-2019).