OM : Villas-Boas livre les enjeux de l’amical face au Bayern

Présent en Allemagne pour son second stage de préparation estivale, l’OM affrontera le Bayern Munich vendredi à 16h. André Villas-Boas a déjà fait tomber toute la pression autour de cette « opposition du plus haut niveau possible ».

Un match de prestige pour André Villas-Boas

La rencontre amicale entre le Bayern Munich et l’OM n’était pas prévue dans le calendrier d’André Villas-Boas. Le technicien portugais semble y avoir été contraint par ses dirigeants. Expérimenté, l’ancien entraîneur de Chelsea sait que les chances ne sont pas vraiment égales entre des Munichois (brillants champions d’Allemagne et déjà au top de leur forme physique en attendant la réception de Chelsea en 8e de finale retour de la Ligue des Champions) et des Marseillais à peine à mi-parcours de leur préparation estivale. Le stratège marseillais veut donc enlever toute pression à ses joueurs et parle, dans des propos rapportés par Maritima radio, d’ « un match purement commercial » qui « n’est pas dans » son « calendrier pour la préparation ».

Préparer les prochains matchs amicaux de l’OM

André Villas-Boas parle d’ « un match purement commercial », mais pas d’un match inutile. Dans le fond, la rencontre contre le Bayern Munich servira à « préparer Montpellier, Nîmes et Stuttgart qui sont les matchs » que l’OM « a choisis pour la préparation ». Pour rappel, les dates de ces trois matches ne sont pas encore fixées en raison de la situation sanitaire qui peut changer à tout moment.