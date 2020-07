RC Lens Mercato : De Préville dans les plans du Racing Club ?

Le RC Lens peine à conclure le dossier Enzo Crivelli. L’attaquant de pointe de 25 ans serait remplacé par Nicolas De Préville dans les plans du Racing Club.

RC Lens : Enzo Crivelli difficile à rapatrier de Turquie !

Cela fait plusieurs semaines que le nom d’Enzo Crivelli circule au RC Lens. Le club promu en Ligue 1 a déjà recruté six nouveaux joueurs, mais l’ancien avant-centre de Bordeaux reste confortablement installé au Başakşehir. Champion de Turquie avec le club basé à Istanbul, il disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. Le débaucher du club turc devient donc compliqué pour le Racing Club. Manu Lonjon, dans son live Twitch, confirme la tendance. Selon le journaliste, « ça va être difficile de rapatrier » Enzo Crivelli, car il a fait une bonne saison et il vient d’être champion de Turquie » avec les Orange et Bleu. Dès lors, le RC Lens a un plan B pour faire oublier le dossier Crivelli. D’après le confrère, Nicolas de Préville est l’alternative à laquelle les Sang et Or pensent. Toutefois, le gros salaire de l’attaquant des Girondins constitue déjà un obstacle. « De Préville à Lens ? Ça doit faire cher. Il a un salaire confortable à Bordeaux », a souligné Manu Lonjon, dans des propos rapportés par le site Girondins4Ever.

Nicolas De Préville est-il une priorité des sang et Or ?

Il faut dire que le RC Lens a les moyens de recruter Nicolas De Préville (29 ans) qui n’a plus qu’un an de contrat en Gironde, et dont le coût est estimé à 5,5 M€. Mais le recrutement d'un attaquant de pointe est-il vraiment une priorité pour le club Artois ? Pas certain, car les Lensois ont recruté Ignatius Ganago à l'OGC Nice et ont gardé leurs buteurs Florian Sotoca et Simon Banza. En plus, l'entraineur Franck Haise a clairement indiqué qu'il cherche un milieu de terrain en priorité.