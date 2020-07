PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Kylian Mbappé !

Touché contre l’ASSE vendredi dernier, Kylian Mbappé sera absent contre l’OL en finale de la Coupe de la Ligue. Néanmoins, une bonne nouvelle est tombée pour l’attaquant du PSG.

Kylian Mbappé se porte mieux

La fin de saison de Kylian Mbappé semble compromise avec le PSG. L’ancien monégasque avait été victime d’une entorse de la cheville en finale de la Coupe de France contre l’AS Saint-Etienne. Ce vendredi, l’attaquant du Paris Saint-Germain va manquer une autre finale. Paris sera opposé à Lyon en finale de la Coupe de la Ligue. S’il est forfait pour cette affiche, l’attaquant de 21 ans montre déjà des signes positifs comme le révèle L’Equipe. Le quotidien sportif assure en effet que le buteur parisien peut désormais se déplacer « normalement ». « Pas de béquilles, pas de claudication, rien qui n’indiquerait que l’attaquant parisien ait été victime, quelques jours plus tôt, d’une sévère entorse de la cheville droite », souligne le journal.

Des nouvelles de Bernat et Kehrer

Le quotidien national ajoute que Kylian Mbappé doit passer un nouvel examen de contrôle mercredi prochain. S’il peut marcher sans contrainte, la présence de Mbappé en Ligue des Champions reste incertaine. « Rien n’indique non plus, pour l’instant, qu’il sera apte le 12 août pour affronter l’Atalanta Bergame en quarts de finale de la Ligue des Champions, à Lisbonne », indique le journal. Quant aux autres blessés, Juan Bernat devrait faire son retour dans le groupe du PSG contre l’OL. Le latéral gauche espagnol ne ressent plus de douleur. Thilo Kehrer se remet également d’une gêne à la hanche. Mais Thomas Tuchel ne devrait pas prendre de risque et devrait aligner Colin Dagba contre les Gones au Stade de France.