OGC Nice Mercato : Rony Lopes sort les raisons de sa venue

Comme évoqué depuis quelques jours, l’arrivée de Rony Lopes a été officialisée mercredi par l’OGC Nice. Ce jeudi, le Gym a présenté sa nouvelle recrue. Le Portugais a justifié sa signature en faveur de Nice.

Rony Lopes justifie son choix de rejoindre l’OGC Nice

Un an après son départ vers la Liga, Rony Lopes est de retour en Ligue 1. Mercredi, l’OGC Nice a annoncé l’arrivée du Portugais. Le milieu offensif de 24 ans est prêté avec option d’achat par le FC Séville. Après avoir intégré le groupe, la nouvelle recrue du Gym a été présentée aujourd'hui. L’occasion pour le joueur de justifier son retour en Ligue 1 et à l’OGC Nice. Le polyvalent milieu se réjouit de rejoindre « un club et un projet ambitieux et une équipe qui veut toujours gagner ». Présent en conférence de presse, Patrick Vieira a fait part de son plaisir de retrouver son ancien poulain. Le champion du monde 98 avait entraîné Lopes lorsqu’il coachait les jeunes de Manchester City.

La page Séville déjà tournée ?

Le coach de l’OGC Nice garde d’ailleurs un bon souvenir de Rony Lopes. « Mes souvenirs de lui, c’est la passion qu'il avait pour le foot (…) Il doit désormais prendre de la confiance et plus d’expérience dans une équipe dans laquelle il peut démontrer tout son talent », a confié le technicien niçois selon les propos rapportés par le site du club. Le milieu lusitanien veut désormais se relancer, voire s’imposer sous les couleurs niçoises. Pour lui, son expérience au FC Séville est un triste souvenir. « C’est du passé et maintenant je suis concentré sur Nice et je veux tout donner ici », a-t-il fait savoir. Reste plus qu’à convaincre la direction de l’OGC Nice de lever son option d’achat estimée à 20 millions d’euros.