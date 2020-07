FC Nantes : La sortie se précise pour deux indésirables

Christian Gourcuff devrait être débarrassé de deux joueurs indésirables. Le FC Nantes s’apprête en effet aux départs d'Abou Ba et de Lucas Evangelista ce mercato estival.

Mercato : deux départs dans les tuyaux au FC Nantes

Avec les arrivées de Jean-Charles Castelletto et de Pedro Chirivella, le FC Nantes doit réduire son effectif. Cette tendance s’est confirmée avec la récente mise à jour effectuée du site internet du club. Dans le nouvel effectif du FCN, les noms de Abou Ba et Lucas Evangelista n'y figurent pas, ce qui confirme que les Canaris vont encore se séparer de ces deux milieux. La saison dernière, Abou Ba était prêté à l’Aris Salonique - en Grèce. Le milieu de 22 ans a disputé 21 rencontres avec la formation hellène pour une passe décisive. Quant au milieu brésilien, il revient d’un prêt au Vitoria Gimaraes. La formation lusitanienne n'a pas souhaité lever son option d’achat.

D’autres joueurs sur le départ au FCN ?

Bien que sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2023, les deux milieux devront une fois de plus trouver des points de chute. La direction nantaise n’attend plus que des offres pour se séparer d'eux. Leur départ pourrait donner des idées pour décharger davantage Christian Gourcuff de ses indésirables. Depuis plusieurs semaines, le futur de Kalifa Coulibaly et Abdoulaye Touré s’écrit en pointillés au FCN. S’ils sont présents dans l’effectif de la saison à venir, il n’est pas exclu qu’ils quittent également la Jonelière dans les prochains mois. Chose qu’avait déjà admis le capitaine Touré. Formé au club, celui-ci se dit prêt à voler de ses propres ailes en cas d'offre intéressante.