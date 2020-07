OL : Finale de la CdL, Tatarusanu titulaire contre le PSG

Rudi Garcia, l’entraineur de l’ OL, a annoncé Ciprian Tatarusanu gardien de but titulaire contre le PSG. Il a assuré que son équipe est prête pour la finale de la Coupe de la Ligue, vendredi (21h10), au stade de France.

OL : Rudi Garcia, « c’est une opportunité de gagner un trophée »

Le gardien de but N°2 de l’OL, Ciprian Tatarusanu a été préféré à Anthony Lopes, en finale de la coupe de la Ligue contre le PSG. C’est ce qu’a annoncé Rudi Garcia en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi. « Ciprian Tatarusanu gardera la cage pour cette finale », a-t-il fait savoir. L’entraineur de l’Olympique Lyonnais s’est aussi réjoui du retour de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde. « C’est une bonne nouvelle… On a été rassurés sur leur capacité à être prêt pour les rendez-vous de fin de saison », a confié Rudi Garcia. Ayant la qualification pour la Ligue Europa en ligne de mire, le coach des Gones estime que l’opportunité leur est offerte contre le Paris Saint-Germain de gagner un titre, après le dernier en 2012 (Coupe de France). « C’est une formidable opportunité de gagner un trophée. Cela fait trop longtemps que l’on n’en a pas gagné. Il faut croquer à pleine dent dans cette opportunité », a-t-il encouragé, avant de promettre que son équipe « veut ramener le trophée à Lyon ».

La consigne ferme de Rudi Garcia

Mais l’OL est-il prêt pour « rafler la mise, en donnant tout » ? Rudi Garcia pense que oui. « On a pu bien se préparer… On sait qu’on sera l’outsider, mais on a aussi une équipe de haut niveau. Je suis très excité et motivé », a-t-il rassuré. Pour finir, le technicien des Lyonnais a passé une consigne ferme à ses joueurs. Il leur a demandé de « ne pas rivaliser sur 60 minutes, mais sur 90 ou 120 minutes ». Après le PSG, les Lyonnais se déplaceront à Turin, le 7 août, pour en découdre avec la Juventus, en quart de finale retour de la Ligue des Champions.