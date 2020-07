ASSE : Loïc Perrin met un terme à sa carrière (officiel)

Ce jeudi, Loïc Perrin, l'historique défenseur de l'ASSE, a officiellement décidé de raccrocher les crampons, comme il l'a fait savoir sur son compte Instagram.

17 ans plus tard, c'en est fini entre Loïc Perrin et l'ASSE

Le club de l'AS Saint-Etienne vient de voir un joueur emblématique dire stop au football. En tant que joueur, en tout cas. C'est le défenseur qui a annoncé la nouvelle sur Instagram. "C'est avec une grande émotion que je vous annonce avoir joué mon dernier match avec mon club de toujours vendredi dernier lors de la finale de la Coupe de France. Même si j'espérais une autre fin, je suis heureux et fier de mon parcours pendant ces 17 saisons de footballeur professionnel, avec des hauts et des bas mais en donnant toujours le maximum de moi-même. Beaucoup de souvenirs resteront gravés et je pense forcément à tous mes entraîneurs et éducateurs, ainsi qu'aux nombreux joueurs avec qui j'ai évolué dont certains sont devenus des amis, et aux nombreux supporters et fans de Saint-Etienne qui m'ont permis de vivre des ambiances fantastiques à Geoffroy Guichard", a écrit le numéro 24 des Verts, qui n'oublie pas de remercier les proches qui l'ont aidé.

Vert du début à la fin

Au cours de ces 17 ans de carrière professionnelle, Loïc Perrin a porté la tunique verte à 470 reprises, et a inscrit 30 buts paré de celle-ci. Il totalise 383 matchs de Ligue 1, 7 de Ligue 2, 23 de Coupe de France, 19 de Coupe de la Ligue, 36 de Ligue Europa, 2 de Coupe Intertoto : 470, le compte y est. On lui accréditera le titre de champion de Ligue 2 en 2004 et la victoire en Coupe de la Ligue en 2013. Dans l'histoire du club, pour toujours.