Real Madrid : Un autre trophée personnel pour Karim Benzema

Karim Benzema n’en finit plus d’obtenir les trophées personnels pour sa brillante performance cette saison. L’avant-centre français a été désigné meilleur joueur de la saison du Real Madrid.

Karim Benzema, meilleur joueur de la saison du Real Madrid

Karim Benzema a illuminé le Real Madrid de son talent cette saison. Grand artisan du 34e sacre des Merengue en Liga, l’attaquant français a inscrit 21 buts et délivré 8 passes décisives en 37 matches de Liga. Un nombre de buts qui en fait le 2e meilleur buteur du championnat espagnol derrière Lionel Messi (25 buts). Suffisant pour faire de l’ancien Lyonnais le meilleur joueur de la saison 2019-2020 du Real Madrid, comme nous l’apprend le compte Twitter Futbol Mahou. Avant cela, Karim Benzema avait reçu le titre de meilleur joueur de la saison de Liga.

La réaction de l’attaquant madrilène

Karim Benzema s’est montré satisfait de cette distinction personnelle. Le Madrilène a précisément déclaré que ce trophée le « motive à faire encore plus de choses sur le terrain ». Evoquant le championnat écoulé, il a parlé d’ « une Liga spéciale, avant, pendant et à la fin », qui a été « la plus difficile à cause du problème du coronavirus ». Mais le Real Madrid a « fait du très bon travail ». Enfin, l'attaquant de 32 ans s’est dit « fier de ce trophée car il vient du public et des fans et c’est pourquoi il est si important pour » lui.