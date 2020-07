Stade de Reims Mercato : Martin Adeline débarque du PSG (off)

Comme pressenti, Martin Adeline s’est engagé avec le Stade de Reims, faisant ainsi son retour en Marne où il est né. Il est en provenance du PSG, son club formateur.

Stade de Reims : Martin Adeline heureux de revenir à Reims

Le Stade de Reims a officialisé l’arrivée de Martin Adeline au sein du club. Sans plus de précision sur la nature du contrat du joueur de 16 ans, le club champenois a indiqué que son transfert du PSG a été possible « grâce à l'entente trouvée entre les trois parties ». Le milieu de terrain très prometteur a fait ses débuts à Rodez à moins de 5 ans, puis au Racing Club d'Épernay Champagne (RCEC). En 2018 et à l'âge de 15 ans, il a débarqué au centre de formation du Paris Saint-Germain. Le natif d’Épernay se réjouit de revenir à la maison. « Petit, je venais souvent au stade Auguste Delaune. Signer au Stade de Reims, le club de ma région natale, me permet aussi de me rapprocher de ma famille. Je remercie le PSG d'avoir rendu ce rapprochement possible », a-t-il déclaré.

Martin Adeline reconnait avoir progressé, grâce au PSG

Martin Adeline a également évoqué son apprentissage à Paris. Il reconnait que cela lui a permis de progresser, au sein des U16, puis U17 Nationaux. « Mentalement, j'ai beaucoup appris là-bas, mais pas uniquement. Physiquement, j'ai pu progresser aussi. Mon objectif est de continuer à avancer », a indiqué le néo-Rémois. Martin Adeline a disputé 18 matchs avec les U17 du club de la capitale la saison dernière.