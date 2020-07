OL : 22 joueurs et une absence surprise contre le PSG

Pour la finale de la Coupe de la Ligue demain, l'entraîneur de l'OL Rudi Garcia a convoqué un groupe de 22 joueurs dans lequel ne figure pas Melvin Bard.

Sans Melvin Bard, pas de latéral gauche dans le groupe de l'OL

Le choix de Rudi Garcia prête à de nombreuses interrogations. Meilleur latéral gauche lyonnais - et de loin - pendant la préparation, Melvin Bard ne figure pas dans le groupe convoqué pour la finale, à la surprise générale. Fernando Marçal, qui évoluera probablement en défense centrale, et Maxwel Cornet, attaquant de métier, lui ont été préférés malgré leurs prestations somme toute loin du compte pendant cette période de préparation. L'OL s'apprête donc à défier le PSG sans arrière gauche alors que dans le même temps, Thomas Tuchel annonce de son côté une pénurie de latérale droit, ce dont l'OL aurait pu profiter en un contre un. On notera également la présence de trois gardiens, et les absences de Youssouf Koné et Kenny Tete, peu en vue au cours des matchs amicaux.

Le groupe lyonnais

Gardiens : Anthony Lopes, Anthony Racioppi, Ciprian Tatarusanu / Défenseurs : Joachim Andersen, Rafael, Jason Denayer, Marcelo, Léo Dubois, Fernando Marçal / Milieux : Houssem Aouar, Thiago Mendes, Jeff Reine-Adélaïde, Jean Lucas, Maxence Caqueret, Bruno Guimarães / Attaquants : Karl Toko-Ekambi, Moussa Dembélé, Bertrand Traoré, Memphis Depay, Rayan Cherki, Tino Kadewere, Maxwel Cornet