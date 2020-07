Nîmes Olympique : Importante annonce de Romain Philippoteaux

Arrivé au Nîmes Olympique la saison dernière, Romain Philippoteaux s’est confié sur son avenir avec le club gardois. Le joueur de 32 ans s’inscrit dans la durée avec les Crocos.

Romain Philippoteaux veut finir au Nîmes Olympique

Arrivé de l’AJ Auxerre, Romain Philippoteaux vient de terminer sa première saison avec le Nîmes Olympique. Un premier exercice au terme duquel il a frôlé la relégation en Ligue 2 avec les Crocos. Néanmoins, le milieu offensif reste attaché au club gardois. L’ancien Auxerrois l’a fait savoir dans un entretien à La Gazette. Le joueur de 32 ans s’inscrit dans la durée avec Nîmes. Il s’y voit même raccrocher les crampons. « Mon objectif est de finir ma carrière à Nîmes », a indiqué le joueur. Il attend désormais le signe de sa direction. « Les dirigeants le savent. On a eu cette discussion. La balle est dans leur camp », a expliqué l'aptésien.

Une offre de MLS rejetée

Dans sa sortie, Romain Philippoteaux a également révélé un intérêt d’un club américain. Le joueur révèle avoir repoussé « une nouvelle belle offre » et « encore plus intéressante » de Dallas. Pour lui, son refus s’explique par le fait qu’il croit au projet nîmois et qu’il ressent la confiance du staff. « Le coach (Jérôme) Arpinon m’a fait venir dans son bureau quand il a pris connaissance de l’offre de Dallas. Il m’a fait part de son envie que je reste à Nîmes, qu’il me trouvait important dans l’effectif. C’était quelque chose d'important pour moi, d’avoir cette confiance », a expliqué le joueur. Sous contrat jusqu’en 2022, reste à savoir si l’ancien de l’AJA ira au-delà de cette échéance.