FC Lorient : Rien que de mauvaises nouvelles avant Brest

Le FC Lorient jouera contre le Stade Brestois en amical vendredi (17h) au Moustoir. L’entraîneur lorientais, Christophe Pelissier, ne pourra pas compter sur tout son monde.

4 blessés dans les rangs du FC Lorient

C’est le deuxième match de préparation pour le FC Lorient et le Stade Brestois et le premier contre un futur adversaire en Ligue 1 pour chacune des 2 formations. C’est dire l’importance que revêt ce match pour les Lorientais et les Brestois qui ont respectivement affronté Concarneau et Saint-Brieuc (2 clubs de National) lors de leur premier match de préparation. Mais Christophe Pelissier ne pourra pas compter sur 4 joueurs de son effectif. Ce jeudi, l’entraîneur des Merlus a annoncé l’indisponibilité de Jérôme Hergault (quadriceps) et de Thomas Fontaine (adducteurs). Deux nouveaux blessés qui rejoignent Laurent Abergel, touché aux quadriceps depuis le stage en presqu’île de Rhuys, et Adrian Grbic (entorse du genou contractée cette semaine).

Quelle période d’indisponibilité pour les blessés ?

Laurent Abergel devrait faire son retour à l’entraînement samedi. Il pourrait même participer à la réception du Stade Rennais FC le mardi 4 août. Quant à Adrian Grbic et Thomas Fontaine, ils devraient attendre un peu plus longtemps. Enfin, Jérôme Hergault, que Christophe Pelissier annonce déjà absent pour la réception des Rennais, serait le dernier des 4 joueurs à retourner à l’entraînement.