OL, PSG : Pour Dubois, l’absence de Mbappé ne change rien

La finale qui oppose l’ OL au PSG vendredi (21h10), a été évoquée en conférence de presse par Léo Dubois, ce jeudi. Il a livré son opinion sur l’absence de Kylian Mbappé.

L'absence de Mbappé ne change rien, selon Dubois

Kylian Mbappé est forfait pour la finale entre l’OL et le PSG en coupe de la Ligue. Passé devant les journalistes pour parler de cette rencontre capitale pour les Gones, Léo Dubois estime que l’absence du meilleur buteur des Parisiens « ne change pas les plans » de l’Olympique Lyonnais, encore moins celui du Paris Saint-Germain. « On sait que c’est une grosse force de leur équipe, mais il y a d’autres atouts au PSG », a-t-il reconnu. Rappelons que l’OL a démarré sa préparation le 8 juin et a disputé plusieurs matchs amicaux pour s’évaluer. Sur les 6 matchs livrés, l’équipe de Rudi Garcia en a remporté 5, respectivement contre l’US Port Valais, l’OGC Nice, le Celtic FC, La Gantoise et Antwerp. Le seul match perdu était contre les Rangers FC. Malgré tout, elle se méfie du PSG, « une équipe de qualité ». « On doit se préparer à un match de très très haut-niveau. On devra être concentré. Il faut qu’on se mette la barre très haute », a déclaré Léo Dubois.

L'OL en conquérant au Stade de France ?

En conclusion, ce dernier a assuré que Lyon se présentera au Stade de France dans « un état d’esprit de gagneur pour remporter ce trophée », car le club « en a besoin ». L’OL a remporté son dernier trophée en avril 2012 en coupe de France, contre l'US Quevilly (1-0). À noter que si Lyon gagne la coupe de France, il serait qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue Europa 2020-2021.