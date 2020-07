ASSE : Loïc Perrin, Sainté lui rend un vibrant hommage !

Loïc Perrin, l’emblématique capitaine de l’ASSE, a annoncé officiellement sa retraite, ce jeudi. Après 17 saisons consécutives sous le maillot des Verts, il a tiré sa révérence. Le club lui a rendu un hommage mérité.

L'ASSE à Loïc Perrin « tu as été l’âme du club »

Suite à l’annonce du départ à la retraite de Loïc Perrin, l’ASSE lui a adressé une lettre, dans laquelle elle a rendu un hommage appuyé à son ''capitaine courage''. Pour la haute direction des Verts, le défenseur de 35 ans « n’a pas joué à l’ASSE, mais il est l’AS Saint-Étienne », car « il incarne les valeurs et l’identité » du club ligérien. « Tu as été l’âme du club et un guide pour plusieurs générations de joueurs. Tu as été le capitaine du groupe qui a ramené l’ASSE en Coupe d’Europe 26 ans après sa précédente participation. C’était en 2008. Tu n’avais que 22 ans. Tu as également été le capitaine de l’équipe qui a rapporté un trophée à Saint-Étienne 32 ans après la conquête du 10e et dernier titre de Champion de France », a-t-elle rappelé. « Ta vie se confond avec celle de l’ASSE. Vingt-trois saisons passées (formation comprise) à défendre une couleur. Cet engagement dit tout de la place que tu occupes dans la légende des Verts. Tu es une exception dans le football moderne, presque une anomalie », ont souligné les dirigeants stéphanois.

L'emblématique capitaine « change seulement de terrain de jeu »

Après avoir contribué au rayonnement de Sainté, partout en France et en Europe, ces vingt dernières années, Loïc Perrin est plus que jamais encré dans l’histoire de l’AS Saint-Étienne. « Aujourd’hui, tu n’en es qu’à la moitié de l’histoire avec ton club. Tu ne nous quittes pas, tu changes seulement de terrain de jeu », a souligné l’ASSE dans sa lettre, tout en décrivant les valeurs du N° 24 des Verts : « humilité, simplicité, fidélité, fierté pour son club ».