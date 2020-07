OM - Montpellier HSC : 5000 spectateurs attendus au Vélodrome

L’OM recevra le Montpellier HSC en amical mercredi prochain au Vélodrome. Ce match se jouera devant 5000 spectateurs, la jauge imposée par le ministère des Sports.

5000 spectateurs au Vélodrome pour OM-Montpellier HSC

Des risques de contamination par le Covid-19 ?













Pour ses trois premiers matches de préparation en Autriche et en Allemagne, l’OM a joué devant des tribunes vides. Le 4e match de préparation des Olympiens, contre le Bayern Munich vendredi (16h), se jouera également devant des tribunes vides. A leur retour en France, André Villas-Boas et ses hommes affronteront le Montpellier HSC mercredi au Vélodrome pour leur cinquième match de préparation estivale, mais le tout premier sur le sol français. Selon La Provence, le stade des Marseillais recevra 5000 spectateurs pour cette rencontre, soit la jauge imposée pour l’instant par le gouvernement, et les tickets sont en vente.On ne peut pas écarter ce risque. Raison pour laquelle les mesures de sécurité et de protection seront strictement respectées (port du masque, respect de la distanciation, interdiction de se tenir débout des spectateurs…). Mais dans le feu de l’ambiance, les spectateurs auront-ils toujours le temps de se rappeler ces mesures ? Les efforts conjugués des forces de l’ordre et des stadiers devraient permettre aux 5000 spectateurs du Vélodrome de se souvenir de ces mesures de sécurité et de protection...