PSG : Tuchel expose ses attentes avant la finale contre l'OL

L'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, était en conférence de presse à la veille de la finale de la Coupe de la Ligue contre l'Olympique Lyonnais.

Le PSG sans Juan Bernat, Colin Dagba ni Thilo Kehrer au coup d'envoi ?

Les Parisiens débuteront probablement cette finale sans arrière droit de métier. Thomas Meunier vendu, il ne reste que Thilo Kehrer et Colin Dagba au poste mais les deux sont incertains. ​"Thilo s'est entraîné pour la première fois avec l'équipe aujourd'hui. Je pense quand même que ce sera un peu trop tôt pour demain. Dagba est incertain", a annoncé le tacticien allemand. Ainsi, Ander Herrera pourrait être titularisé sur le flanc droit de la défense à en croire RMC Sport. De l'autre côté de l'arrière-garde francilienne, Juan Bernat devrait aussi figurer sur le banc des remplaçants. "Juan a effectué l'entraînement cette semaine mais pour commencer c'est un peu trop tôt", a expliqué l'ex-entraîneur du Borussia Dortmund.

L'OL, "un grand défi" pour Thomas Tuchel

Le coach aux 100 matchs sur le banc du PSG s'attend à un OL au rendez-vous. "C'est un grand défi demain ! On a déjà eu un match décisif et compliqué la semaine dernière contre l'ASSE. Il faut préparer notre mentalité demain. Nous avons faim de gagner, il faut montrer que nous sommes prêts à être à ce niveau-là. Cela va être très dur demain contre Lyon, particulièrement avec la chaleur, mais on va s'adapter", a certifié Thomas Tuchel.