RC Strasbourg : Un nouveau partenaire signe pour 3 saisons

Un nouveau partenaire a rejoint le RC Strasbourg pour les trois prochaines saisons. Il s’agit de Winamax, leader du poker en ligne et des paris sportifs.

Le RC Strasbourg à un nouveau sponsor principal

Le RC Strasbourg peut enfin confectionner son maillot officiel et le présenter à ses supporters. Et pour cause, le club alsacien a désormais son nouveau sponsor sur sa tunique. Partenaire de plusieurs clubs de Ligue 1, Winamax a rejoint le Racing Club. Les deux entités se sont liées pour trois ans, soit jusqu’en juin 2023. « Winamax et le RCSA sont ravis d’annoncer la signature d’un partenariat sur 3 saisons. Le leader du poker en ligne et des paris sportifs ornera la saison prochaine le maillot du Racing et plusieurs activations sont prévues avec le club et ses supporters », a communiqué le club nordiste, ce jeudi. Pour précision, « c’est sur la face avant du maillot extérieur, que Winamax aura le privilège d’avoir son W rouge, alors que sur le maillot à domicile celui-ci surplombera le nom du joueur ».

Réaction du président Marc Keller

Président du RC Strasbourg, Marc Keller a réagi à ce nouveau partenariat. « C’est un partenariat d’envergure que nous signons avec Winamax et une grande fierté d’aboutir avec le site de référence sur le poker et les paris sportifs en France », s’est-il réjouit. Le dirigeant a fait remarquer que « la finalisation de ce partenariat illustre bien l’évolution de l’écosystème et répond aux enjeux de présence et d’engagement sur le digital ». La volonté du club et de Winamax est « de faire vivre aux supporters du Racing leur passion plus intensément et notamment sur les médias sociaux », selon le RC Strasbourg. D'après le RCSA, ce nouveau partenaire rejoint Adidas, ES et Hager, en tant que sponsor principal.