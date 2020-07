Barça - Napoli : De Laurentiis refuse de jouer au Camp Nou

Ce jeudi, Aurelio De Laurentiis s’est exprimé sur le match entre le Barça et le SSC Naples qui aura lieu le 8 août en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Le président napolitain ne souhaite pas que cette rencontre se joue au Camp Nou.

Aurelio De Laurentiis pas rassuré par les nouvelles venues d’Espagne

Après avoir fait 1-1 à l’aller en Italie, le Barça doit recevoir le SSC Naples le 8 août au Camp Nou pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Aurelio De Laurentiis ne souhaite pas que le match se joue au Camp Nou. Le président napolitain s’inquiète du retour du Covid-19 en Catalogne, où de nouveaux cas sont signalés ces dernières semaines. Les informations qu’il reçoit sur la situation ne sont pas faites pour le rassurer. Le dirigeant italien déclare entendre « beaucoup de confusion et de peur venant d'Espagne », alors que les décideurs « agissent comme si de rien n'était ».

L’Italien propose un autre lieu pour le match

Face à l’indifférence des décideurs devant le retour du Covid-19 en Catalogne, Aurelio De Laurentiis se demande ce qu’il faut « faire pour dire n'allez pas à Barcelone, mais allez plutôt au Portugal, en Allemagne ou à Genève ». Pour le président du club de Serie A, le Portugal ou l’Allemagne seraient plus propices pour accueillir le 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre le Barça et le SSC Naples. « S'ils ont décidé que la Ligue des Champions est au Portugal et la Ligue Europa en Allemagne », a-t-il rappelé avant de proposer d’ « aller au Portugal ou en Allemagne pour les huitièmes de finale ». Enfin, le patron du SSC Naples ne comprend pas pourquoi « rester dans une ville qui présente de gros problèmes » de santé.