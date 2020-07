PSG, ASSE : Le père de Mbappé clôt l'histoire avec Perrin

Alors que beaucoup de supporters parisiens en voulaient à Loïc Perrin pour avoir causé l'entorse à la cheville de Kylian Mbappé, le père du joueur a éteint l'incendie.

Pour la famille Mbappé, l'histoire est réglée

Contrairement à Mitchel Bakker, le latéral gauche du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et ses proches n'en veulent pas au défenseur central de Saint-Etienne et désormais néo-retraité, Loïc Perrin. France Bleu a dévoilé un message envoyé par Wilfrid Mbappé, le père de l'attaquant, au co-président de l'ASSE, Bernard Caïazzo. "Aucun membre de ma famille n'en veut à monsieur Perrin. C'est juste un malheureux accident d'une personne exemplaire tout au long de sa belle carrière. Merci de le féliciter pour tout ce qu'il a accompli. Nous sommes aussi peinés que cela se termine ainsi pour lui mais nous garderons le meilleur", a écrit l'homme de 50 ans.

Loïc Perrin soulagé

Vivement critiqué ces derniers temps, le capitaine stéphanois aurait senti un grand soulagement à la suite de ce message qu'il a trouvé "fabuleux", a informé Bernard Caïazzo. Loïc Perrin peut donc partir à la retraite avec un esprit plus léger. L'AS Saint-Etienne a d'ailleurs publié un message à l'attention de son capitaine à l'occasion de l'annonce de sa retraite, dans lequel la sincérité, l'humilité, et la fidélité du défenseur qui exercait depuis 2003 sont mises an avant.