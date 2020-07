OL Mercato : Memphis à Dortmund en cas de départ de Sancho ?

L'intérêt de Manchester United pour Jadon Sancho n'est plus un secret. Le Borussia Dortmund anticipe donc le départ de l'Anglais et c'est à l'OL que le successeur aurait été identifié, en la personne de Memphis Depay.

L'OL attaqué pour Memphis Depay si Sancho quitte le BVB ?

Auteur d'une saison pleine en Bundesliga (17 buts et 17 passes décisives en 32 matchs), l'ailier anglais Jadon Sancho émoustille les plus grandes écuries européennes, avec Manchester United en figure de proue. Et si le joueur de 20 ans devait quitter Dortmund, le club de la Ruhr aurait déjà songé à son remplaçant. Et selon les informations de Bild, il s'agirait du capitaine de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay. Le média allemand avance que l'international néerlandais (52 sélections, 19 buts) envisagerait de quitter le club rhodanien en cas de non-qualification européenne. Son contrat avec l'OL expire l'été prochain, et le Batave est évalué à 44 M€ sur le marché des transferts par Transfermarkt.

Michael Zorc ne pense pas au départ de Jadon Sancho

Le directeur sportif des Jaune et Noir, Michael Zorc, s'est exprimé au sujet de son numéro 7. "Jadon est un footballeur hors pair. Malgré son âge, il a un quota de participations aux buts que je n'avais jamais vu auparavant (Jadon Sancho est impliqué dans 1,06 but par match en moyenne en Bundesliga - but ou passe décisive, ndlr). Je serais heureux s'il restait avec nous cette saison. Et il est encore sous contrat !" a déclaré Zorc. En effet, le contrat de Jadon Sancho arrivera à son terme en 2022. Quoi qu'il en soit, la présence de Memphis Depay à l'OL la saison prochaine est déjà menacée.