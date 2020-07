PSG Mercato : Dayot Upamecano ne viendra pas cette année !

Convoité par le PSG, le défenseur international espoir français Dayot Upamecano ne rejoindra pas la capitale cet été mais va prolonger son contrat en Allemagne.

La piste Dayot Upamecano tombe à l'eau pour le PSG

Ciblé par le Paris Saint-Germain, notamment pour succéder à Thiago Silva, le défenseur du RB Leipzig, Dayot Upamecano, va finalement prolonger son contrat avec les Taureaux. Si L'Equipe avance que l'officialisation est prévue pour ce vendredi, c'est le média allemand Bild qui avait annoncé la nouvelle. Dayot Upamecano devrait étendre son contrat de 2 ans avec le RBL, soit jusqu'en 2023. Cette prolongation permettra à Leipzig de fixer une clause libératoire à hauteur de 50 M€ pour le défenseur central français.

Upamecano souhaite faire ses gammes à Leipzig

Bild révèle que la volonté de l'ancien joueur du Red Bull Salzbourg était de rester dans l'équipe dirigée par Julian Nagelsmann. Il souhaiterait s'accomplir avec Leipzig avant de pouvoir rêver plus haut. Pourtant, le Bayern Munich, le Real Madrid et Arsenal se seraient déjà renseignés, les Gunners ayant même préparé une offre de 60 M€ l'été dernier. L'Equipe ajoute que la prolongation est conclue depuis le début de l'année entre le joueur et les dirigeants des Roten Bullen. Avec l'équipe allemande, il est certain de participer à la prochaine Ligue des Champions (Leipzig a terminé 3e de Bundesliga) mais doit d'abord penser à terminer l'édition actuelle. Qualifié en quart de finale, le RBL affrontera l'Atlético Madrid pour une place dans le dernier carré.