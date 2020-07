Finale PSG - OL : La revue de presse du vendredi 31 juillet

Ce vendredi, intéressons-nous aux unes des quotidiens français en ce jour de finale de Coupe de la Ligue entre le PSG et l'OL, rencontre aux enjeux multiples !

PSG - OL : L'Europe dans toutes les bouches

Ce vendredi 31 juillet, les quatre grands quotidiens qui titrent sur la finale de la Coupe de la Ligue font directement allusion aux enjeux européens de cette rencontre. "Déjà un goût d'Europe" titrent Le Parisien et Aujourd'hui en France, "On veut l'Europe !" s'exclame Le Progrès tandis que pour L'Equipe, les deux formations ont déjà "L'Europe en tête". Neymaret Memphis Depay, les vedettes respectives du PSG et de l'OL, sont mis en avant sur toutes les unes exceptée celle du Progrès qui agrémente sa première page d'une photo de l'effectif lyonnais.

Pour Le Parisien, ce rendez-vous symbolise une sorte de répétition grandeur nature avant les échéances de Ligue des Champions qui attendent les deux équipes la semaine prochaine (Lyon face à la Juventus, Paris contre l'Atalanta Bergame). Le Progrès voit en cette finale l'occasion pour l'Olympique Lyonnais de décrocher une place en coupe d'Europe pas encore acquise jusque là et exhorte les Gones de ramener le trophée à Lyon. Dans la capitale des Gaules, on n'imagine pas une saison sans Europe, 24 ans après la dernière de la sorte. L'Equipe rappelle qu'il s'agit de la dernière finale de l'histoire de la Coupe de la Ligue et place judicieusement le logo de la Ligue des Champions à la place du "O" d'Europe, objectif commun pour les deux équipes. Voilà peut-être pourquoi Neymar et Memphis, les joueurs qui composent la une, semblent regarder au même endroit, vers les mêmes objectifs : remporter la finale et préparer au mieux les échéances de Ligue des Champions.

Les compos probables selon RMC Sport

PSG : Navas - Herrera (ou Dagba), Thiago Silva (cap.), Kimpembe, Bakker - Verratti, Marquinhos - Di Maria, Neymar, Sarabia - Icardi.

OL : Tătăruşanu - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Mendes (ou Caqueret), Guimarães, Cornet - Aouar - Dembélé, Memphis (cap.).