OM Mercato : Mickaël Cuisance, nouvelle réponse du Bayern

L’OM viserait toujours Mickaël Cuisance pour renforcer son entrejeu la saison prochaine. Le Bayern Munich aurait lâché une réponse différente de celle donnée il y a quelques semaines.

L’OM toujours aux trousses de Mickaël Cuisance ?

Le Bayern Munich reçoit l’OM en match amical ce vendredi (16h). Les 22 acteurs s’arracheront sur la pelouse pendant que les dirigeants bavarois et les recruteurs marseillais parleront mercato. Il s’agira précisément d’évoquer l’avenir de Mickaël Cuisance, jeune milieu de terrain arrivé au Bayern Munich l’été dernier contre 12 millions d’euros et présent sur les tablettes de l’Olympique de Marseille pour ce mercato estival. Selon L’Equipe, les recruteurs olympiens n’auraient rien perdu de leur intérêt pour le prodige de 20 ans et souhaiteraient toujours le signer malgré l’arrivée de Pape Gueye. Mais la réponse des dirigeants munichois pour Mickaël Cuisance serait déjà connue.

Quelle réponse du Bayern Munich pour le minot ?

Mis au courant de l’intérêt de l’OM pour Mickaël Cuisance, Hans-Dieter Flick avait répondu : « Nous comptons sur Michaël ». Mais c’était il y a quelques semaines en conférence de presse d’après-match entre Wolfsbourg et le Bayern Munich (0-4). Le technicien allemand avait ajouté ne pas vouloir se séparer de son joueur car la saison prochaine les Bavarois auront « besoin d'un effectif plus large pour pouvoir répondre aux attentes avec un calendrier ultra-chargé ». Cette fois, la réponse devrait être différente. Toujours d’après le quotidien sportif, Hans-Dieter Flick aurait entrouvert la porte à un départ de la pépite française. En effet, l’entraîneur bavarois prévoirait de rencontrer son joueur après la campagne en Ligue des Champions pour évoquer son avenir au Bayern Munich. L’OM sera donc définitivement fixé après ce rendez-vous entre le stratège allemand et Mickaël Cuisance, aligné 4 fois et titularisé 3 fois sur les 6 dernières apparitions de la formation munichoise.