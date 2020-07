Inter Mercato : Les Nerazzurri pensent à Tanguy Ndombele

Le milieu de terrain français Tanguy Ndombele et l'entraîneur José Mourinho ne semblent pas avoir réglé le différend qui les oppose depuis plus de 6 mois. L'Inter pourrait profiter de la situation de l'ancien lyonnais pour l'attier en Lombardie.

Tottenham demanderait 50 M€ pour Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele et José Mourinho ne sont sans doute pas les meilleurs amis du monde. Malgré leur relation, le technicien portugais avait confié début juillet croire encore en Ndombele, le pensant capable de renverser la vapeur. À la fin de ce mois de juillet, The Guardian fait savoir que l'Inter Milan est en pourparlers avec Tottenham concernant l'international français (6 sélections). Et selon le média britannique, les Spurs attendraient 50 M€ pour lâcher le joueur de 23 ans qu'ils avaient acheté 62 M€ à l'Olympique Lyonnais l'été dernier.

Skriniar ou Perisic également dans le deal ?

Les Intéristes ne seraient pas prêts à aligner 50 M€ sur la table. Tottenham pourrait alors accepter une proposition d'échange avec un joueur milanais. À cet efffet, José Mourinho aurait lorgné le Croate Ivan Perisic, et plus particulièrement encore le Slovaque Milan Skriniar. Le Special One verrait en lui le remplaçant idéal de Jan Vertonghen. Pour remplacer Tanguy Ndombele en cas de départ du Français, les Spurs auraient coché les noms de Pierre-Emile Højbjerg, le Danois de Southampton, et de Nicolò Zaniolo, le milieu prometteur de l'AS Roma. Cependant, la Louve ne serait pas ouverte à un départ de son joueur de 21 ans.