OL Mercato : Ciprian Tatarusanu prévient Garcia et Juninho

Brillant au FC Nantes où il était le gardien titulaire, Ciprian Tatarusanu a rejoint l’OL l'été dernier pour n’être plus que la doublure d’Anthony Lopes. Si le portier roumain rappelle son appartenance à l’Olympique Lyonnais, il ne semble pas exclure d’aller voir ailleurs la saison prochaine.

Ciprian Tatarusanu, fidèle à l’OL ?

Ciprian Tatarusanu a été aligné 6 fois toutes compétitions confondues cette saison. Un temps de jeu bien maigre pour un gardien de son niveau, et il en est conscient. L’ancien Nantais souhaite plus de temps de jeu. « Bien sûr que je veux jouer… », a-t-il réclamé dans L’Equipe. Un appel qui semble avoir été reçu 5/5 par Rudi Garcia qui a décidé d’aligner l’ancien Nantais pour la finale de la coupe de la Ligue entre le PSG et l’OL ce vendredi (21h10) au stade de France. « Ciprian Tatarusanu gardera la cage pour cette finale », a assuré l’entraîneur lyonnais jeudi en conférence de presse. Le dernier rempart de 34 ans a ensuite rappelé sa situation contractuelle en déclarant : « Le mercato n'est pas encore ouvert, je suis un joueur de l'OL, j'ai encore deux ans (de contrat). »

Le Roumain envisage toutes les options

Malgré les 2 ans restants, Ciprian Tatarusanu n’écarte pas un départ cet été. S’il ne le dit pas cash, ses déclarations laissent peu de place au doute si son temps de jeu n’est pas amélioré. « Dans le foot, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On verra cet été », a en effet prévenu le dernier rempart lyonnais. Ou bien Rudi Garcia augmente le temps de jeu de l’ancien Nantais, ou bien Juninho recrute un autre gardien cet été ?