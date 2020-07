PSG : CdL, Verratti pense à l'OL d’abord, l’Atalanta après

Le choc entre PSG et l’OL en finale de la coupe de la Ligue s’annonce âpre, selon Marco Verratti. Les deux équipes ont rendez-vous ce vendredi (21h10) au Stade de France.

PSG : Verratti, « se donner à 100% pour remporter cette finale »

Le PSG a déjà raflé la coupe de France contre l’ASSE il y a une semaine et affronte l’OL, ce vendredi soir, en finale de la coupe de la Ligue. Après avoir raté l’édition 2019, Marco Verratti et ses coéquipiers ont à coeur de retrouver le trophée pour cette fin de saison. En effet, le Paris Saint-Germain a remporté cinq des six dernières éditions de la compétition, en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Thomas Tuchel ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé qui souffre d’une entorse à la cheville, contractée face à l’AS Saint-Étienne. Pour Marco Verratti, « le PSG va jouer un match important ». Et, l’équipe ne sera pas diminuée offensivement, malgré l’absence de Mbappé et le départ d’Edinson Cavani. « Tout le monde va se donner à 100% pour remporter cette finale... », a déclaré le milieu de terrain du PSG. Prudent, ce dernier ne regarde pas du tout les Lyonnais de haut. Il estime que le groupe de Rudi Garcia regorge « de bons joueurs et est une très bonne équipe ».

Marco Verratti, « on s’occupera de l’Atalanta après… »

Marco Verratti est uniquement concentré sur la finale de la coupe de la Ligue et ne pense pas encore à l’Atalanta Bergame, l’adversaire des Parisiens en quart de finale de la Ligue des Champions. « Le match le plus proche et le plus important, c’est contre l’OL. On s’occupera de l’Atalanta après… », a indiqué l’Italien. Notons que cette rencontre capitale pour le PSG se jouera à Lisbonne au Portugal, le 12 août.