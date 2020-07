AS Monaco Mercato : Badiashile, «le futur Varane» du Real ?

Le Real Madrid veut préparer la relève en défense centrale. A cet effet, Benoît Badiashile, jeune défenseur central de l’AS Monaco, aurait attiré l’attention de Zinedine Zidane.

Offensive imminente du Real Madrid pour Benoît Badiashile ?

Le duo Sergio Ramos - Raphaël Varane a beau être performant, il n’est plus de la toute première fraîcheur physique. Pour le Real Madrid, il est temps d’envisager la succession de ces deux défenseurs centraux. Si les recruteurs madrilènes se sont alors renseignés sur Mohammed Salisu (Valladolid), c’est surtout Benoît Badiashile qui auraient retenu leur attention. Selon le quotidien espagnol AS ce vendredi, Zinedine Zidane voudrait signer le jeune défenseur central de l’AS Monaco qu’il considère comme « le futur Varane ». D’où une offensive imminente des recruteurs madrilène pour le Monégasque de 19 ans. Et ce n’est pas le prix de 25 millions d’euros réclamés par l’AS Monaco qui devrait freiner les Merengue. De quoi inquiéter le Stade Rennais FC, qu’on savait déjà désireux d’attirer Mohammed Salisu et Benoît Badiashile cet été ? Pas vraiment.

Le Stade Rennais FC en échec sur les deux joueurs

Ce n’est probablement pas anodin si le Real Madrid veut foncer sur Mohammed Salisu et Benoît Badiashile, également présents sur les tablettes du Stade Rennais FC. On sait que les Rennais font de la résistance au sujet d’un départ d’Eduardo Camavinga chez les Madrilènes. Mais l’intérêt de ces derniers pour les deux joueurs ne devrait pas gêner les Bretons. En effet, Nicolas Hoveck et son staff avaient déjà avoué leur échec sur Mohammed Salisu (intéressé par la Premier League) et Benoît Badiashile (trop cher pour les finances bretonnes).