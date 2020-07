RC Lens Mercato : Gros coup de pression de Franck Haise

Promu en Ligue 1, le RC Lens doit se mettre au niveau des clubs de l’élite. Pour ce faire, le Racing Club se renforce. Franck Haise apprécie certes l’arrivée de six nouveaux joueurs, mais il estime que ce n’est pas encore suffisant.

RC Lens : Franck Haise, « il faut encore renforcer l’équipe »

Le RC Lens vient de recruter six joueurs, en plus de Corentin Jean dont l’option d’achat a été levée lors de la première phase du mercato estival. Tous les compartiments ont été renforcés, un gardien de but (Wuilker Farinez), deux défenseurs (Loïc Badé et Facundo Medina), un milieu de terrain polyvalent (Jonathan Clauss) et trois joueurs offensifs (Ignatius Ganago, Gaël Kakuta et Corentin Jean). Malgré tout, Franck Haise attend d’autres nouveaux joueurs. « Aujourd’hui, on a 6 nouveaux joueurs ce qui n’est pas non plus forcément énorme sur un effectif qui sera peut-être de 24 à 26 joueurs. C'est à peine un quart de l’effectif », a-t-il laissé entendre, sur France 3. L’entraineur du RC Lens ne s’est pas arrêté à ce constat. Il a envoyé un message clair à ses dirigeants. « Il fallait et il faut encore renforcer l’équipe, car la marge entre la Ligue 2 et la Ligue 1 est importante », a-t-il expliqué, tout en rappelant que « le mercato n’est pas forcément terminé ».

Franck Haise redoute une descente rapide en Ligue 2

Le Racing Club de Lens avait fait son retour en Ligue 1 à l’issue de la saison 2014-2015 pour redescendre en Ligue 2 la saison suivante. Cette expérience amère a servi de leçon au club nordiste. Les dirigeants, le staff technique et toute l’équipe veulent éviter de faire l’ascenseur comme en 2015-2016. C’est justement l'idée de se maintenir dans l’élite qui pousse Franck Haise à vouloir renforcer son équipe convenablement pour la nouvelle saison, dont la première journée est prévue le 21 août.