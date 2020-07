LOSC Mercato : Dernier tour de table pour Jonathan David ?

En quête du remplaçant de Victor Osimhen, le LOSC a fait de Jonathan David sa priorité. Aux dernières nouvelles, la direction du Lille OSC s’apprête à formuler une nouvelle offre pour le joueur de La Gantoise.

Dernière offre du LOSC pour Jonathan David

Avec Loïc Rémy et Victor Osimhen sur le départ, le LOSC doit se trouver de nouveaux attaquants cet été. Alors que l’affaire semble déjà bouclée pour Burak Yilmaz, le Lille OSC ne touche pas encore son but pour Jonathan David. Selon La Voix du Nord, le club nordiste a vu sa deuxième offre pour l’attaquant canadien rejetée par La Gantoise. Le journal local révèle que le LOSC a proposé 27 millions d’euros (dont de 2 millions de bonus) à la formation belge. Cette fois, Lille devrait proposer les 30 millions d’euros attendus par La Gantoise, mais sans bonus. En cas d’accord entre les deux parties, l’international canadien (12 sélections/11 buts) deviendrait la recrue la plus chère de l’histoire des Dogues.

David à Lille, bientôt la fin d’un long feuilleton ?

Jonathan David n’a jamais caché son envie de rejoindre le LOSC. Récemment interrogé par L’Equipe, le Canadien clamait encore son désir d’arborer le maillot lillois la saison prochaine. Cette sortie avait froissé la direction de La Gantoise. Dans une sortie, le président du club belge avait taclé l’agent du jeune buteur et s’était offusqué de l’attitude du club nordiste. Reste donc à savoir si la prochaine offre du LOSC pour David fera revenir Ivan De Witte à de meilleurs sentiments. Arrivé à La Gantoise en 2018, Jonathan David compte 48 buts et 20 passes décisives en 95 matches toutes compétitions confondues avec les Buffalos. Avec des statistiques pareilles, on comprend pourquoi Lille joue son va-tout pour signer la perle canadienne.