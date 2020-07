Angers SCO Mercato : Fulgini, le Dynamo passe à l'action

Angelo Fulgini n’a plus qu’un an de contrat au Angers SCO et plusieurs prétendants sont à l’affût pour tenter de le recruter. Un club étranger est d’ailleurs venu aux nouvelles pour le milieu de terrain.

Angers SCO : le Dynamo Moscou se renseigne sur Angelo Fulgini

Angelo Fulgini fait partie des joueurs les plus courtisés d’Angers SCO. L’ASSE a longtemps tourné autour de lui avant d’abandonner la piste en raison du prix élevé du joueur de 23 ans. D’autres clubs de Ligue 1, dont l’OGC Nice, apprécie le profil de ce dernier. À l’étranger, c’est le Dynamo Moscou qui a manifesté son intérêt pour le natif d’Abidjan (Côte d’Ivoire). D’après les indiscrétions de médias russes, le club moscovite s’est renseigné sur la situation d’Angelo Fulgini. Il faut dire que les Dynamiques ont inscrit le nom du joueur d’Angers SCO sur la liste des priorités pour cet été, ce qui justifie leur démarche actuelle. Le Franco-Ivoirien a en effet attiré le regard de nombreux clubs sur lui grâce à sa saison dernière réussie. Titularisé 19 fois en 20 apparitions en Ligue 1, il a été impressionnant dans le collectif Angevin.

Angelo Fulgini ouvert à un départ du SCO cet été

Conscient de l’intérêt qu’il suscite, Angelo Fulgini s’est dit ouvert à un transfert cet été, en cas d’offre intéressante. « Je suis ouvert à tout. On verra selon les possibilités », avait-il confié à L’Équipe, en mai. Il avait même insisté sur les propositions. « S’il y a des offres qui ne se refusent pas, je ne ferme aucune porte. Il faudra réfléchir », avait-il souligné. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2021, le milieu de terrain vaut 4 M€ sur le marché des transferts, d'après l'estimation de Transfermarkt.