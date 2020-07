LOSC Mercato : Burak Yilmaz à Lille pour la visite médicale

Longtemps annoncé au LOSC, Burak Yilmaz est attendu à Lille ce vendredi, pour y passer sa visite médicale et s’engager officiellement avec le club nordiste.

LOSC : Burak Yilmaz attendu à Lille ce vendredi

Le LOSC va prochainement annoncer la signature de Burak Yilmaz. Le joueur a bouclé sa saison en Turquie et devrait débarquer à Lille ce vendredi soir afin d’y passer la traditionnelle visite médicale préalable à toute nouvelle arrivée, d’après les informations de RMC Sport. Cette semaine, Christophe Galtier avait confirmé un accord entre Lille OSC et le Besiktas pour le transfert de l’attaquant turc qui arrive pour combler les départs de Loïc Rémy et de Victor Osimhen, dont le transfert au SSC Naples est quasiment bouclé. D’après les révélations de Mohamed Bouhafsi, Burak Yilmaz va s’engager pour deux saisons avec le LOSC. Alors qu’il lui reste un an de contrat au Besiktas, l’avant-centre de 35 ans rejoint les Dogues librement, selon le journaliste de RMC.

Qui est Burak Yilmaz ?

Burak Yilmaz est un ancien international turc (59 sélections, pour 24 buts marqués). Il a été formé dans sa ville natale à Antalyaspor (1994-2002) et y a fait ses débuts professionnels dès la saison 2003-2004. Il a porté ensuite les couleurs de cinq autres clubs turcs : Manisaspor, Fenerbahçe, Eskisehirspor, Trabzonspor et Galatasaray. Le natif d’Antalya a également passé une saison (2016-2017) en Chine, au Beijing Guoan. La saison dernière, Burak Yilmaz a marqué 14 buts et offert 7 passes décisives, en 26 matchs disputés avec les Aigles Noirs.