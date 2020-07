ASSE : Hommage, une page spéciale dédiée à Loïc Perrin

L’hommage de l’ASSE à Loïc Perrin se poursuit. Le club lui a dédié une page spéciale (Merci Capi) sur son site internet asse.fr. Histoire de revivre le parcours unique de son emblématique ''capitaine courage''.

ASSE : Le parcours historique de Loïc Perrin en ligne

Loïc Perrin a pris sa retraite après 23 ans de loyaux services à l'ASSE. Le club ligérien lui a rendu un vibrant hommage dans une lettre élogieuse publiée sur le site internet du club, jeudi. L’AS Saint-Étienne a également créé une page internet dédiée au défenseur central de 35 ans. Sur asse.fr/mercicapi, les Stéphanois retracent les 23 ans de carrière de Loïc Perrin sous l’unique maillot des Verts. Ainsi, on peut y lire des titres chocs : Loïc Perrin, le Stéphanois - Loïc Perrin, le jeune de l’Etrat - Loïc Perrin, le joueur emblématique - Loïc Perrin, le guide - Loïc Perrin, l’Homme à part…

Loïc Perrin, une carrière en vert

Né à Saint-Étienne, Loïc Perrin a fait ses classes au centre de formation l’ASSE où il est arrivé en 1997, à 12 ans. Il a passé toutes ses gammes chez les Verts et a été finaliste du Championnat de France des moins de 16 ans. Il a aussi été sélectionné en Équipe de France U18, puis avec les Espoirs (U21), avec qui il a remporté le Festival international de Toulon. En 2001, il signe son premier contrat professionnel. Lancé en Ligue 2 lors de la saison 2003-2004, le N°24 n’a plus quitté l’AS Saint-Étienne jusqu’à sa retraite. Il a enchainé 16 saisons en Ligue 1, couronnées par un trophée de coupe de la Ligue en 2013 et une finale de Coupe de France perdue contre le PSG (1-0), en 2020. Toutes compétitions confondues, Loïc Perrin a disputé 470 matchs avec l’ASSE (pour 30 buts marqués et 15 passes décisives délivrées), soit 383 apparitions en Ligue 1 et 7 en Ligue 2.