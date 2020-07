OL : Finale de la coupe de la Ligue, Juninho défie le PSG

Juninho, directeur sportif de l’ OL, s’est lâché sur la finale de la coupe de la Ligue contre le PSG qui aura lieu ce vendredi soir, au stade France. Il assure que son équipe est prête pour défier le Paris Saint-Germain, dans la capitale.

OL : Juninho, « l’OL a beaucoup de talent aussi »

C’est le jour du rendez-vous entre l’OL et le PSG, ce vendredi 31 juillet. Dans quelques heures (coup d’envoi à 21h10), les deux équipes vont s’affronter en finale de la coupe de la Ligue 2020. Juninho ne veut pas rater la dernière édition de la compétition qui sera ensuite suspendue. Il s’attend à « une vraie finale, un match spécial ». Le dirigeant a rappelé l’objectif à l’équipe de Rudi Garcia. « Depuis 2012, nous n'avons pas eu de trophée. C'est une opportunité pour toute l'équipe. C'est un trophée et c'est aussi la dernière Coupe de la Ligue », a-t-il indiqué. Juninho se méfie naturellement du PSG, dont il reconnait « le talent », mais il assure que « l’OL a beaucoup de talent aussi » pour rivaliser.

L'équipe de Rudi Garcia prête à affronter le PSG ?

Lyon a raté sa saison en Ligue 1. Il a fini l’exercice tronqué à la 7e place et n’est qualifié, pour l’instant, pour aucune coupe d’Europe. Les Gones sont donc contraints de gagner la coupe de la Ligue pour être admis en Ligue Europa. Comme l’a confié le Brésilien, « c’est important pour l’Olympique Lyonnais d’aller chercher des trophées ». Ayant démarré sa préparation le 8 juin, l'OL est prêt à en découdre avec le PSG, selon le responsable du club rhodanien. « On a bien travaillé, les matchs amicaux étaient bien aussi. L'équipe dégage une énergie qu'on ne sentait pas beaucoup avant. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'espoir », a assuré Juninho.