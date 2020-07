ASSE : Retraite, témoignage de Printant sur Loïc Perrin

L’annonce de la retraite de Loïc Perrin a fait réagir Ghislain Printant, qui s’était muré dans un silence, depuis son licenciement de l’ ASSE, début octobre 2019.

ASSE : Hommage de Ghislain Printant à Loïc Perrin

Les hommages rendus à Loïc Perrin depuis qu’il a annoncé sa retraite professionnelle n’ont pas laissé indifférent Ghislain Printant. Il y est aussi allé de son témoignage sur l’emblématique capitaine de l’ASSE. « Pour l’avoir connu de l’intérieur, j’ai vu à la fois un joueur formidable, un joueur de club, à la mentalité exemplaire », a confié l’ex-entraineur de l’AS Saint-Étienne au quotidien Le Progrès. Le défenseur central de 35 ans a joué sous le maillot des Verts pendant 17 saisons consécutives. Mais lors de sa longue carrière, il a toujours fait preuve d’humilité et de professionnalisme. Selon Ghislain Printant, « il a emmagasiné une culture tactique grâce à son expérience, ce qui lui a permis de durer ». « L’homme m’a beaucoup plu. C’est quelqu’un de très simple, très à l’écoute et toujours disponible pour le collectif. C’est une belle personne », a-t-il témoigné ensuite. Dans son hommage au "capitaine courage", l’ancien bras droit de Jean-Louis Gasset indique que « c’est une grande fierté pour lui d’avoir entraîné Loïc Perrin ». Le technicien de 59 ans affirme que ce dernier « n’était peut-être pas très expansif, mais c’était quelqu’un de très écouté et un bon relais ».

Printant a eu Loïc Perrin sous ses ordres durant 4 mois

Le coach natif de Montpellier avait intégré l'encadrement technique du club stéphanois en décembre 2017. Ghislain Printant avait été promu entraineur principal de l'ASSE le 6 juin 2019, après le départ de son ami Jean-Louis Gasset, dont il était l'adjoint. Mais au bout de 4 mois et des résultats médiocres, il a été viré, le 4 octobre 2019, et remplacé par Claude Puel, deux jours plus tard.