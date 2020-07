OL : Tony Parker dans le Conseil d'Administration du Groupe

Jean-Michel Aulas, propriétaire de l’OL, avait annoncé l’entrée de Tony Parker au sein du Conseil d'Administration du club rhodanien. C’est désormais chose faite !

OL : Aulas fait entrer TP dans le CA de son club

Tony Parker a intégré le Conseil d’Administration (CA) d'OL Groupe, après le vote par l'Assemblée générale ordinaire, tenue à huis clos, ce vendredi. Il y était pressenti ces derniers mois, suite à l’annonce de Jean-Michel Aulas de faire de l’ancienne gloire du basketball son futur successeur à la tête de l’Olympique Lyonnais. Le nouveau dirigeant des Gones est en effet nommé administrateur du groupe et il peut maintenant siéger au sein du Conseil, composé désormais de 16 membres. « L’Olympique Lyonnais est heureux d'annoncer les nominations de Tony Parker et d'Anne-Laure Julienne Camus, en tant qu'Administrateur et Administratrice d'OL Groupe », a communiqué le club de la capitale des Gaules, tout en précisant que « ces deux nominations viennent renforcer le Conseil d'administration du Groupe ».

Tony Parker progresse au sein de l'organigramme du club rhodanien

Avant sa nomination au Conseil d’Administration de la formation lyonnaise, Tony Parker, patron du club ASVEL, était déjà dans l’organigramme du club depuis son partenariat avec Lyon dans le Basketball. Fin 2019, l’ancien joueur des Spurs de San Antonio (en NBA) est devenu partenaire minoritaire de la franchise américaine de football féminin, Reign FC, rachetée par le Groupe OL et rebaptisé OL Reign. Tony Parker semble bien parti pour prendre la succession de Jean-Michel Aulas à la présidence d'OL Groupe.