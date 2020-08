OGC Nice : Vieira sort son plan pour relancer Rony Lopes

Dernière recrue en date de l’ OGC Nice, Rony Lopes a fait son retour en Ligue 1, après une saison difficile au FC Séville. Patrick Vieira a un plan pour lui redonner confiance.

OGC Nice : Patrick Vieira veut redonner confiance à Rony Lopes

L’OGC Nice a obtenu le prêt de Rony Lopes du FC Séville. Cependant, son contrat est assorti d’une option d’achat. Il est ainsi de retour dans l’hexagone, un an après son départ de l’AS Monaco. Vendu à 25 M€ au club andalou, l’ailier droit n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe de Julen Lopetegui. Il a fait 15 apparitions, dont 7 seulement en Liga (132 minutes de jeu cumulé en championnat). Conscient du fait que le Portugais a très peu joué, Patrick Vieira a déjà sa petite idée pour le remettre sur les rails. « Rony Lopes a besoin de retrouver de la confiance après sa saison difficile à Séville. L’OGC Nice peut beaucoup lui en donner », a-t-il déclaré, en conférence de presse. Pour retrouver la confiance et retrouver son meilleur niveau physique, l’ancien Monégasque « a encore du travail » devant lui. Mais il peut compter sur son entraineur pour « l’aider ».

Patrick Vieira apprécie le profil de Rony Lopes

Décrivant le profil du joueur de 24 ans, Patrick Vieira a rappelé qu’il « a l’habitude de jouer sur le côté », mais il peut jouer aussi à l’intérieur comme à Manchester City (son club formateur). « Il est capable de marquer et de donner des passes », a ajouté le patron du staff technique de l’OGC Nice. Pour rappel, le natif de Belém (Brésil) a été lié à l'AS Monaco entre 2015 et 2019. En dehors du club du Rocher, il a également porté le maillot du LOSC en Ligue 1 (en 2014-2015 et 2016-2017), en prêt.