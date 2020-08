Stade Rennais : Jordan Siebatcheu poussé vers la sortie ?

Le Stade Rennais joue son deuxième match de préparation samedi contre Angers. Une rencontre pour laquelle Jordan Siebatcheu a encore été laissé sur le flanc par Julien Stéphan.

Stade Rennais : Jordan Siebatcheu encore mis à l’écart

Après un premier succès en amical contre Châteauroux (3-0), le Stade Rennais va tenter d’engranger la confiance samedi. Rennes sera en effet opposé au SCO Angers en amical. Pour ce deuxième match test, Julien Stéphan a encore décidé de se passer des services de Jordan Siebatcheu. Le coach du SRFC n’a pas convoqué l’ancien Rémois pour le stage que le club va entamer à Arzon. L’attaquant de 24 ans avait déjà participé au premier stage à Dinard sans disputer le premier match contre Châteauroux. Pour France Football, cette mise à l’écart est un choix de l’entraîneur du Stade Rennais. Une décision qui selon le journal « peut préfigurer un départ sous forme de transfert (plutôt qu’un prêt) ».

Siebatcheu plombé par sa saison ?

Arrivé au Stade Rennais en 2018, Jordan Siebatcheu peine à s’imposer avec le SRFC. Au terme de sa première année, l’attaquant avait planté 7 pions et délivré une offrande en 23 matches. Il a connu un deuxième exercice plus difficile avec un seul but et une passe décisive en 21 rencontres. Avec des performances pareilles, il est possible que Julien Stéphan cherche à se passer du joueur formé au Stade de Reims. Celui-ci est encore sous contrat avec Rennes jusqu’en 2023. Une échéance qui semble désormais hypothétique pour Siebatcheu.