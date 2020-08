L’OGC Nice Mercato : Youcef Atal lâche un indice sur son futur

Interviewé par le site de l’OGC Nice, Youcef Atal a levé un pan de voile sur son avenir. Le latéral algérien s’inscrit dans le projet niçois et s’est fixé des objectifs avec le club azuréen.

Youcef Atal voit son avenir avec l’OGC Nice

L’avenir de Youcef Atal a souvent été menacé à l’OGC Nice. Le latéral algérien est l’un des joueurs les plus courtisés de l’effectif niçois. Jean-Pierre Rivère, le président du Gym, a déjà fermé la porte à un départ d’Atal cet été. Une tendance qu’a confirmée le défenseur algérien dans une interview accordée au site officiel du club. L’arrière droit de 24 ans s’est projeté sur la saison à venir avec le club azuréen. « J’espère qu’on accomplira une bonne saison, qu’on ira chercher un truc et qu’on sera costaud en Europe. J’ai hâte de retrouver la compétition, le stade et les supporters. Eux aussi m’ont manqué », a confié le joueur qui s’est remis d’une grave blessure. Touché au genou, le champion d’Afrique était éloigné des terrains depuis décembre.

Les objectifs d’Atal avec le Gym

Une blessure qui est désormais un lointain souvenir pour Youcef Atal. Interrogé sur ses objectifs de la saison, le latéral a ainsi révélé que « le premier est de ne plus [se] blesser ». « Je veux retrouver mon meilleur niveau pour faire une belle saison, apporter quelque chose à l’équipe et obtenir des bons résultats », a-t-il poursuivi. A cause de sa blessure, l’international algérien (18 sélections/1 but) n’avait disputé que 14 matches la saison dernière. Sa saison s’est arrêtée le 7 décembre 2019 lors de la victoire de l’OGC Nice à domicile (4-1) contre le FC Metz. L’ancien de Courtrai en était à un but et deux passes décisives. Un total qu’il espère donc améliorer lors de l’exercice à venir.