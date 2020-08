OM Mercato : Eyraud refuse un «fantasme» à 12 millions d'euros

La presse italienne annonce l’ OM aux trousses de Gianluca Scamacca, joueur de l’US Sassuolo, prêté à Ascoli (Serie B) cette saison. Ce dernier est pisté, dit-on, pour renforcer le secteur offensif de l'Olympique de Marseille. Une offre de 12 millions d'euros a été évoquée comme montant de l'offre du club phocéen. Fabrice Lamperti, journaliste de La Provence, clarifie la situation du club phocéen.

OM mercato : 12 millions d’euros pour Gianluca Scamacca ?

La piste Mbaye Niang enterrée, l’ OM aurait serait lancé aux trousses de Gianluca Scamacca. L'italien serait ciblé pour soutenir Dario Benedetto à la pointe de l’attaque la saison prochaine. Selon TMW, les recruteurs marseillais ont même proposé 12 millions d’euros pour le prodige italien de 21 ans, auteur de 9 buts en 31 matches de championnat cette saison. Cette information du média transalpin n’a pas laissé Fabrice Lamperti indifférent.

L'Olympique de Marseille peut-il offrir ce montant ?

Le confrère a d’abord rappelé que l’ OM était en crise économique. Cette situation fait que Jacques-Henri Eyraud et son staff ne sont actuellement pas en mesure d’offrir une telle somme pour une cible. « Voir l’OM mettre douze millions d’euros sur un joueur ça relève tout simplement du fantasme, c’est juste pas possible », a expliqué Fabrice Lamperti dans un entretien accordé à Football Club de Marseille. Précisant un peu plus sa pensée, le journaliste a estimé que Gianluca Scamacca était probablement un joueur suivi par l’Olympique de Marseille. Mais le confrère croit que le jeune attaquant italien « n’est pas un joueur qui peut débarquer au tarif annoncé aujourd’hui » dans les médias.